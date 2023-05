Rykte: Nintendo har ingen Direct planlagt for juni

HQ

Selv om E3 i år har blitt kansellert, forventer vi fortsatt en god mengde kunngjøringer og andre spennende nyheter i slutten av mai og begynnelsen av juni takket være Summer Games Fest og andre presentasjoner fra Xbox og PlayStation, til tross for at sistnevnte ikke er kunngjort i skrivende stund.

Imidlertid, ifølge VGCs Andy Robinson på Twitter, ser det ut til at Nintendo kanskje ikke har planer om en Direct i dette tidsvinduet. Robinson bekreftet i utgangspunktet en rapport fra Jeff Grubb at en Sony-showcase ville finne sted mellom slutten av mai og begynnelsen av juni, men for å fullføre sin tweet sa han at Nintendo ikke er forventet å gjøre noe.

<sosial>https://twitter.com/AndyPlaytonic/status/1655520698977120259</social>

Selvfølgelig, denne måneden ser Nintendo årets største utgivelse i form av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, men kanskje en Direct i begynnelsen av juni kunne ha fortalt oss hva annet vi har å se frem til resten av året. Nintendo dukker imidlertid opp på Gamescom i august, så vi får sannsynligvis litt mer informasjon da.