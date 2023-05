Rykte: Nintendo jobber med flere Mario-titler

HQ

Nintendo Switch er ultrapopulær og spillene selger ekstremt bra, men det har faktisk vært uvanlig få nye Mario-spill utgitt for den. Mario Kart 8 Deluxe er bare en remastret versjon av Wii U-tittelen, og Super Mario Odyssey er fortsatt det eneste splitter nye Mario-eventyret til formatet. Men dette betyr ikke at Nintendo har glemt rørleggeren sin. Snarere tvert imot.

Hvis den ofte pålitelige Nintendo-insideren Zippo har rett er det faktisk flere Mario-spill under utvikling, og noen er praktisk talt ferdige. I bloggen sin spør han seg selv "Hvor er det neste Mario-spillet?" og lister opp alt han vet.

Det viser seg at vi kan se frem til to sportstitler med Mario. Den ene basert på baseball og den andre på OL. Paper Mario 2: The Thousand Year Door blir også remastret, og er nesten ferdig allerede. Til slutt er det et nytt 2D Mario-eventyr under utvikling.

Selv om ingenting av dette er bekreftet på noen måte, og Nintendo er blant de svært få selskapene i disse dager som faktisk kan holde hemmeligheter, har Zippo fortsatt fått mange ting riktig tidligere.