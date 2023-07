Rykte: Nintendo kommer til å holde en Direct i september

HQ

Ifølge bransjeinsider Jeff Grubb kommer Nintendo til å holde en Direct-presentasjon i begynnelsen av september. I den nyeste episoden av Last of the Nintendogs-podcasten sa Grubb at han tror at det kommer en Direct-presentasjon i september.

Nærmere bestemt tror han at vi får presentasjonen en gang mellom 1. og 4. september. Det kan virke litt tett på Gamescom, men det er også et Nintendo Live-arrangement i Seattle rundt denne tiden.

Det vil være mye å vise, som for eksempel litt mer inngående gameplay av Super Mario Bros. Wonder, samt kanskje en oppdatering på nyinnspillingen av Super Mario RPG, eller Princess Peach-spillet som ble teaset i sommerens Direct.

Hva ønsker du å se på Nintendo Direct i september?