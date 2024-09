Rykte: Nintendo Switch 2 blir avduket denne måneden

HQ

Som med nesten all informasjon om Nintendo og deres hemmelige planer for fremtiden, la oss ta følgende informasjon med all nødvendig forsiktighet. Men hvis ordene til Gamesindustry.bizs Christopher Dring er noe å gå etter, er Nintendo Switch 2-avdukingen satt til å finne sted denne måneden.

Eller i det minste noe relatert til det. Dring er ikke veldig tydelig i sin korte tweet, der han snakker om de beste konsollene noensinne, "Nintendo Switch først, deretter alle de andre".

Kanskje det bare er røyk, men hva om tiden er inne?