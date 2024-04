Rykte: Nintendo Switch 2 går i produksjon, med en OLED-versjon på vei

HQ

Det er vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som ikke er det når det gjelder Nintendo Switchs etterfølgermaskinvare. Vi har samlet biter av det komplekse puslespillet i årevis og tatt hver eneste lille bit av (noen ganger feilaktig) informasjon som et nytt skritt på veien mot en offisiell kunngjøring. Den eneste absolutte sannheten er at det ikke finnes noe offisielt, men det er også sant at det finnes observatører som følger visse bevegelser i bransjen tett, og ut fra det kan man trekke nøyaktige konklusjoner. Dette kan være en av dem.

Insider OreXda, kjent for å ha vært nøyaktig tidligere med sine spådommer basert på rapporter, komponenter og maskinvareproduksjon i Asia, spesielt om Samsung, hevder nå i X at Nintendo Switch 2 allerede har gått inn i den første produksjonsfasen. "Store kontrakter er allerede forhandlet frem i komponentindustrien for innledende produksjon." Faktisk bemerker kilden at det ville være to modeller i produksjon, den ene med LCD-skjermer og den andre med OLED-paneler, begge fra Samsung.

Den andre delen av lekkasjen hans er den delen som får oss til å tvile alvorlig på påliteligheten hans i denne saken, ettersom han hevder at Switchs etterfølger ville være klar til å bli solgt i andre halvdel av 2024 og ikke tidlig i 2025, som tidligere spekulert.

Vår mening, mer basert på den informasjonen vi har tilgjengelig enn på det mulige lageret Nintendo vil ha på lager i løpet av 2024 hvis kilden har rett, er at konsollen kan være klar til salg innen jul, men Nintendo ønsker at lanseringsutvalget skal være så sterkt som mulig, og for det må de flytte lanseringen til første eller andre kvartal 2025. Det er verdt å nevne at Nintendo forbereder en ny finansiell rapport for den andre uken i mai, så vi kan til og med ha noe mer offisielt om alt dette før datoen kommer.

Du vet aldri med Nintendo, men alt er mulig.