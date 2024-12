Rykte: Nintendo Switch 2 vil bli avslørt 8. januar med Metroid Prime 4 som lanseringstittel

HQ

Ryktene fortsetter å svirre rundt den etterlengtede Nintendo Switch 2, med nye lekkasjer som peker på en potensiell avsløring 8. januar 2025, og Metroid Prime 4 muligens som flaggskipets lanseringstittel.

Ifølge ulike kilder forbereder Nintendo seg på å avduke neste generasjons Switch-konsoll før heller enn senere. Den siste lekkasjen kommer fra en pålitelig kinesisk innsider som har en solid merittliste, og som nøyaktig har spådd detaljene i Nintendo Direct i juni 2024. Innsideren delte en nedtelling gjennom en serie kryptiske meldinger, med tallene som peker mot 8. januar som den sannsynlige avsløringsdatoen for Switch 2. Selv om det fortsatt er ubekreftet av Nintendo, får disse lekkasjene mer trekkraft enn andre som har dukket opp nylig.

Når det gjelder hva vi kan forvente ved lansering, ser alle tegn ut til å peke på Metroid Prime 4 som en av de primære titlene for den nye konsollen. Lekkasjen ble ytterligere støttet av Samus Hunter, en velkjent Metroid-ekspert, som ertet i et innlegg på X at de ville vente med å spille spillet til Switch 2s utgivelsesdag. Selv om andre spill også kan være på trappene, ser Metroid Prime 4 ut til å være den klare forhåndsfavoritten til den store debuten.

Gleder du deg til å få tak i den nye Nintendo Switch 2 og dykke ned i Metroid Prime 4?