Rykte: Nintendo Switch Pro kansellert - Nintendo lager ny konsoll i stedet

Med tanke på at Nintendo Switch snart fyller seks år er det ikke rart at ryktene om en sterkere "Pro"-utgavene allerede har gått i fire år. Det nærmeste vi har kommet noe slikt er Nintendo Switch Lite og de nye OLED-utgavene, og med tanke på hvor mange år som har gått siden originalen bør ikke den nyeste påstanden komme som et sjokk.

Digital Foundrys John Linneman benyttet nemlig anledningen i årets siste DF Direct Weekly-sending til å fortelle at hans kilder hos flere spillskapere hevder at Nintendo faktisk hadde planer om å lansere en sterkere Switch, men at disse nå har blitt kansellert for å i stedet rette fokuset mot en helt ny konsoll.

Man trenger ikke engang å vite at Linneman og kompani kjenner mange små og store utviklere med mye informasjon og troverdighet for å ta denne påstanden som fakta. Sunn fornuft tilsier jo også at dette er tilfellet. Hvorfor i alle dager skulle Nintendo sluppet en litt bedre Switch seks år senere når den originale hybridkonsollen skapte hodebry for utviklere fra første stund på grunn av hvor svak den er sammenligned med de andre konsollene og nå står enda dårligere stilt opp mot PS5 og Xbox Series? Påstanden gjør det jo også enda mer forståelig at vi fikk OLED-modellene. Kanskje disse bare var resultatet av at Nintendo allerede hadde bestilt en drøss med nye skjermer for å starte arbeidet med en Switch Pro, men deretter stoppet resten av prosessen på grunn av pandemien, ekstremt dyre deler, fabrikkproblemer, enda høyere krav fra utviklerne eller hva det måtte være. Uansett skal altså Nintendos plan være å lage en helt ny konsoll, så du kan kaste håpet om å se en ny og bedre Switch lanseres sammen med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i mai eller senere neste år. Derimot er det lov å tro at oppfølgeren til Switch kommer i 2024 eller 2025 selv om det japanske selskapet åpenbart er livredd for å forlate gigantsuksessen sin for tidlig. Særlig siden forrige gang de gjorde en litt for liten endring, Wii U, etter en stor suksess endte det opp i katastrofe.

Hva må en ny Nintendo-konsoll gjøre og ha for å tilfredsstille deg?