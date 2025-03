Rykte: Nintendo Switch tar farvel med en siste Nintendo Direct denne uken

HQ

I februar var det mye snakk om en Nintendo Direct med fokus på den nåværende Nintendo Switch-suksessen, en maskinvare som garantert vil fortsette å motta generasjonsonsbrytende titler i årene som kommer, etter hvert som den over 150 millioner store brukerbasen sakte går over til etterfølgeren, som formelt vil bli avduket 2. april. Nå har imidlertid flere pålitelige stemmer kommet frem som antyder at det vil være et annet digitalt arrangement for Switch 1 før Switch 2s Nintendo Direct, og at det vil finne sted onsdag 26. mars.

Ifølge Reddit-tråden hevder den samme brukeren som lekket kunngjøringslisten for Direct i juni i fjor at vi får en Direct denne uken, og VGC-sjef Andy Robinson la igjen en kryptisk melding som svar på en bruker som spekulerte om en Direct i mars.

Selv om de to kunngjøringene er tett på hverandre gir de en viss mening for selskapets kortsiktige planer. Presentasjonen 2. april vet vi vil fokusere på etterfølgerens maskinvare og neste generasjons spill som vil følge den ved lanseringen.

Denne ukens Direct er derimot mer rettet mot å "fylle" hullet i kalenderen mellom nå og sommeren, når Switch 2 forventes å lanseres. Det spekuleres i tredjepartsspill og oppdateringer som Metroid Prime Remastered 2, Kirby Remaster eller Fire Emblem 4 Remake. Uansett, hvis denne informasjonen endelig er riktig, er det sannsynlig at Nintendo ikke vil bekrefte den på sine sosiale nettverk og fortelle oss nøyaktig tidspunkt for et arrangement før i morgen, den 25.

Tror du vi får en Nintendo Direct før slutten av mars?