Rykte: Nintendo Switchs etterfølger er kanskje ikke bakoverkompatibel

Siden Nintendo Switch fortsatt er en utrolig populær konsoll selv seks år etter utgivelsen, vil det være en monumental oppgave å skape etterfølgeren. Noe som imidlertid kan gjøre overgangen litt enklere er bakoverkompatibilitet.

Dog, ifølge en ny video fra ModernVintageGamer, kan Nintendo Switchs etterfølger kanskje ikke tillate støtte for eldre spill. Problemet kommer med Nintendo Switch-programvaren og hvordan den kan være inkompatibel med ny maskinvare.

Hvis Nintendo skal bevege seg bort fra Switchens Tegra X1-brikke, vil dette bety at Switch-spill ikke vil kunne spilles uten å bli rekompilert.

Det er flere løsninger for dette, for eksempel at den nye konsollen emulerer Switch-spill, men dette vil kreve mye kraft fra etterfølgeren. Det er også mulighet for å øke Tegra X1s kompatibilitet, men dette vil kreve mye arbeid. Til slutt er det muligheten til å ha Tegra X1-brikken i de nye konsollene. Igjen, dette krever ikke bare mye arbeid, men vil også øke produksjonskostnadene på konsollen.

