Rykte: No Man's Sky kommer til Nintendo Switch 2 Lekket informasjon antyder at Hello Games' berykte spill lanseres på Nintendos neste generasjons konsoll.

HQ Vi har gått inn i 2025, og spenningen rundt Nintendos neste konsoll øker, selv om det fortsatt er sparsomt med offisielle detaljer. Til tross for mangelen på bekreftet informasjon, svirrer ryktene allerede, spesielt om kommende tredjepartstitler. En spennende lekkasje kommer fra en velkjent bransjeinnsider, Nash Weedle, som nylig ertet den potensielle ankomsten av No Man's Sky på neste generasjons Nintendo-konsoll. Nash Weedles kryptiske innlegg på X, som ganske enkelt sier "NS2 NMS", har fått fansen til å surre, og mange tolker forkortelsen som at No Man's Sky er på vei til Switch 2. Gitt Weedles historie med nøyaktige lekkasjer relatert til konsollspesifikasjoner, er det en god del troverdighet til spekulasjonene. Ideen er ikke langt hentet, spesielt med tanke på spillets nåværende tilgjengelighet på den originale Switch, som viser dets tilpasningsevne til Nintendo-maskinvare. Med Switch 2 som forventes å ha oppgraderte spesifikasjoner som konkurrerer med PlayStation 4 Pro er det sannsynlig at No Man's Sky vil dra nytte av en mer polert opplevelse på den nye konsollen. Potensialet for en visuelt forbedret versjon kan være akkurat det fans av romutforskningsspillet har ventet på. Kan No Man's Sky virkelig finne veien til Switch 2, og hvordan tror du det vil være sammenlignet med den nåværende versjonen?