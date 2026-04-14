Rykte: Nvidia er klar til å kjøpe et "stort PC-selskap" på størrelse med Dell eller HP

Det ser ut til å bli mer og mer vanlig at selskaper kjøper opp andre selskaper, både innen spill og teknologi. Og nå, ifølge et rykte rapportert av Tweak Town, er Nvidia angivelig i sluttfasen av å kjøpe et stort selskap som Dell eller HP, og at dette vil "omforme PC-landskapet".

En kilde "SemiAccurate" har sagt at Nvidia har vært i forhandlinger i over et år nå for å "kjøpe et stort selskap". Dette ryktet kommer etter et års forskning og er ganske lite detaljert, siden det ikke nevner eller lister opp noen av disse potensielle "store" selskapene. Men vi vet at noen av de største i dette PC-landskapet er Lenovo, Dell, HP, ASUS og Acer.

Bloomberg har også rapportert om dette ryktet, men de har fått en uttalelse fra Nvidia, som bestemt benekter ryktene.

"Medierapporten er falsk; NVIDIA er ikke engasjert i diskusjoner om å kjøpe noen PC-produsent."

Så det er klart at i det minste foreløpig skjer det ingenting offisielt. Vi trenger bare å leve og se hvordan ting utvikler seg.