Rykte: Nvidia RTX 5080- og 5090-spesifikasjoner lekket

Nvidia og konkurrerende grafikkortprodusenter har som rutine å lansere nye og massivt forbedrede generasjoner av teknologi med jevne mellomrom. Annethvert år har vi sett en videreutvikling av RTX-serien, med 40 Series som ble sluppet mot slutten av 2022. Som du sikkert kan gjette forbereder Nvidia seg allerede for 50 Series, noe som tilsynelatende er veldig nær å bli kunngjort.

De pålitelige folkene på VideoCardz har rapportert om en ny lekkasje fra Kopite7kimi som ser ut til å avsløre spesifikasjonene for RTX 5090 og RTX 5080 grafikkort. Ettersom dette er en ny generasjon kort kan vi forvente et seriøst ytelseshopp igjen, så mye at 5090 visstnok gir rundt 5,000 ekstra CUDA Cores sammenlignet med 4090, og bruker 32 GB GDDR7 RAM sammenlignet med 24 GB GDDR6X, og en minnebåndbredde som er nesten dobbelt så rask på 1,792 GB/s sammenlignet med 1,008 GB/s.

Den største haken er at med all denne ekstra ytelsen kommer en mer tørst enhet, med det som angivelig krever 600W å bruke, noe som er 150W mer enn 4090s 450W. Vi vet heller ikke prisen ennå, men hvis 4090 ble solgt for 1599 dollar, vil 5090 uten tvil øke den ytterligere.

