Rykte: Nvidia stopper midlertidig produksjonen av RTX 4070 Ti og 4080 i forkant av den nye Super-serien

Ifølge en rapport fra Board Channels har Nvidia stoppet produksjonen av nye RTX-kort i 4070 Ti- og 4080-serien, og rapporten antyder også at kortene ikke lenger vil være tilgjengelige for bestilling for produsentens partnere etter desember. I stedet skal fokus nå ligge på lanseringen av en ny serie 4070 Ti Super- og 4080 Super-kort, som sannsynligvis vil bli annonsert under CES-messen 8. januar neste år.

Produksjonsstansen for 4070 Ti- og 4080-seriene er imidlertid ikke permanent, og forventes å bli gjenopptatt en gang neste år, etter at den nye lanseringen har funnet sted og den forventede etterspørselen etter de nye grafikkortene er tilfredsstilt. Hvor stort sprang disse oppdaterte kretsene vil gjøre er foreløpig ukjent for andre enn Nvidia selv, men bransjeanalytikere spekulerer i et løft på mellom 15-25 % sammenlignet med tidligere modeller. Da kan du også spørre hva prislappen blir på disse.

Er du på utkikk etter nye grafikkort, eller er du fornøyd med det du har akkurat nå?