Rykte: Nvidias RTX 4060 Ti er kanskje bare så kraftig som en 3070

En ny lekkasje fra kopite7kimi hevder at Nvidia RTX 4060 Ti bare tilsvarer 3070. Hvis dette viser seg å være sant, kommer det til å være noen skuffede PC-brukere der ute.

Med tanke på at 4070 Ti er tilnærmet ytelsen til en 3090 Ti, ville mange anta at 4060 Ti i det minste kunne ligge et sted mellom ytelsen til en 3070 Ti og en 3080, og forhåpentligvis lener seg mer mot sistnevnte.

Det er fortsatt håp om at Nvidia kan få ned prisen på 4060 Ti, slik at vi får et 3070-ytelsesnivå uten å betale så mye. Men med tanke på prisstrategien som Nvidia har brukt så langt, virker dette usannsynlig.

Vi vil ikke høre noe offisielt om 4060 Ti på en stund, da vi ennå ikke har hørt noe om en 4070-utgivelse. Så ta disse lekkasjene med en klype salt, og la oss håpe vi får høre noe litt mer spennende fra Nvidia snart.