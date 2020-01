Rykte: Nytt 2D Metroid og Paper Mario er på vei til Switch

Utover at Animal Crossing: New Horizon lanseres i mars, så vet vi ikke stor om Nintendos planer for 2020. Men et nytt rykte sier at det er mye å se frem til, deriblant en stor Direct-presentasjon med fete nye spillavsløringer.

Insideren Sabi, som har en lang historie med korrekte påstander, sier nå via Twitter at Nintendo snart vil komme med en ny Direct, og at de her vil avsløre blant annet et nytt Metroid-spill og et nytt Paper Mario.

"Having looked into it for a bit, I find it reliable enough to complete back the mentions of Paper Mario and Metroid (not prime 4) for 2020. I'll tweet out the details I back based on talks I had."

Han skrev senere at Metroid-spillet det er snakk om er relatert til Metroid Fusion.

Det høres jo ganske spennende ut, det, hvis det stemmer. Forhåpentligvis trenger vi ikke å vente så altfor lenge på en ny Direct hvor de avslører litt mer om planene sine for året.