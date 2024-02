Rykte: Nytt Battlefield kommer til å ha en gratis battle royale-løsning

HQ

Call of Duty: Warzone 2 har blitt en kjempesuksess for Activision Blizzard, og det virker som om EA vil prøve noe lignende med sin kommende Battlefield-tittel. Ifølge en ny rapport fra vanligvis pålitelige Insider Gaming er spillet planlagt å komme i oktober 2025, og det vil foregå i en moderne tid ("around 2025 - 2030").

Men den kanskje største nyheten de har å dele, er at et annet Battlefield-spillet - det Rippe Effect lager -blir free-to-play med ekte Battle Royale i ødeleggbare omgivelser.

Battlefield-serien har hatt noen tøffe år i det siste, med Battlefield V som ikke levde opp til fansenes og EAs forventninger, og Battlefield 2042 som hadde alle mulige problemer ved lanseringen. Forhåpentligvis vil den neste installasjonen bringe serien tilbake og gi Call of Duty sunn konkurranse.

Forutsatt at Insider Gamings opplysninger stemmer, er dette i tråd med det du hadde håpet på?