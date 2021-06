Rykte: Nytt Dead Space er på vei

Mange har lurt på hvilke hemmeligheter Electronic Arts har på lur for EA Play-sendingen sin den 22. juli, og skal vi tro en alltid pratsom kar er det mulig vi får en etterlengtet gjenopplivelse.

Jeff Grubb fra GamesBeat sier at EA Motive, som tidligere har gitt oss Star Wars: Squadrons og hjulpet til med Star Wars Battlefront II, skal avsløre et nytt spill i en etablert serie mange har lengtet etter på EA Play. Kort tid etter sier han at vi vil få se det med mindre vi er døde. I tilfelle det hintet ikke er nok kan jeg vel like gjerne si at mine kilder bekrefter Motive blant annet lager et flunkende nytt spill i Dead Space-serien som er deres egne tolkning av det skremmende universet. En av dem forteller at det kan sammenlignes litt med hva God of War gjorde historiemessig, altså ha noen referanser til forgjengerne, men i stor grad stå på egne ben. Resten skal EA og Motive få avsløre selv i nærmeste fremtid.

Hva må være likt og hva må gjøres annerledes i et nytt Dead Space?