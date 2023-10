Rykte: Nytt Sonic-spill lanseres sent neste år

HQ

2023 har vært et godt år for Sonic-fans med mye godt Sonic Frontiers-innhold, andre sesong av Sonic Prime på Netflix og det godt mottatte Sonic Superstars som lanseres i morgen. Heldigvis ser det ut til at 2024 kan bli minst like bra.

Reddit-brukeren Vilkam har delt det som hevdes å være et lysbilde fra en intern Sega-presentasjon nylig. Noen har imidlertid sørget for å fjerne PDF-filen, noe som ironisk nok kan vise at den faktisk er ekte, ettersom store selskaper alltid vil ha slike ting fjernet - selv om det ikke er vanntette resonnementer.

Det viktigste fra lysbildet er likevel fortsatt tilgjengelig på sosiale medier, og takket være dette vet vi nå at TV-serien Knuckles er flyttet til 2024, at vi får en tredje sesong av Sonic Prime og at en smarttelefontittel med Sonic lanseres i løpet av våren. Og det blir bedre, for det er også avslørt at et nytt spill lanseres i god tid før jul neste år.

Det er ikke noe kjent om dette hemmelige spillet, men vi tviler på at det er en oppfølger til Sonic Frontiers, siden det hadde premiere for mindre enn ett år siden. Selv om det kan være en velgjort forfalskning, krysser vi fingrene for at det er ekte vare. Hva slags Sonic-eventyr håper du dette er?