Rykte: Nytt Star Fox-spill lanseres sammen med Switch 2

Nye spill i Star Fox-serien er ikke akkurat noe vi er bortskjemte med - spesielt ikke gode spill. Hvis vi ser bort fra Star Fox 2, som endelig ble utgitt sammen med Super NES Classic, har vi ikke fått et nytt spill i serien siden 2016, da Zero ble lansert på Wii U. Et ganske rotete bidrag i serien, som ble hemmet av en rett og slett grusom kontroll.

Men hvis ryktene stemmer, har Nintendo nå et nytt spill på gang med reven og hans dyrevenner, akkurat i tide til lanseringen av Switch 2. I tillegg sies det at Nintendo har utviklet spillet internt denne gangen, noe som vil gjøre det til den første interne Star Fox-tittelen siden Star Fox 64.

Spennende greier, og vi krysser selvfølgelig fingrene for at ryktene er sanne. Et nytt Star Fox kunne vært en skikkelig godbit - synes du ikke?

