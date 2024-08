Rykte: Nytt Xbox-spill annonseres for PlayStation neste uke

HQ

Enten du liker avgjørelsen eller ikke, er det ganske klart nå at Xbox er ganske glad for å la spill som tidligere bare var tilgjengelige på konsollene og Windows-PCene, gå til andre plattformer, og nå kan et nytt spill være i kø for å hoppe til PlayStation.

I en tråd på ResetEra (via XboxEra) spurte en bruker den kjente innsideren Shinobi602 når neste runde med porterte spill ville komme, som Shinobi svarte med å si "hva gjør du neste uke?"

En klar indikasjon på når vi kan se flere spill i det minste annonsert for PS5, men det er verdt å merke seg at Shinobi fortsatte med å presisere at han ikke vet om vi får flere porteringer, men det er minst ett spill der inne.

Spekulasjoner pekte opprinnelig på at spillet var Forza Horizon 5, men Jez Corden fra Windows Central mener at det ikke er tilfelle. Så det ser ut til at spekulasjoner forblir i luften for hva spillet kan være. Noen ideer?