Rykte: Paper Mario: The Thousand Year Door og Luigi's Mansion 2-remakene får snart mer informasjon

2024 ser ut til å bli et stille år for Nintendo. Det er ikke mye å glede seg til når det gjelder store utgivelser, men vi har noen interessante remakes å se frem til. Mario vs. Donkey Kong har allerede innledet 2024, og vi har fortsatt Paper Mario: The Thousand Year Door-remaken og Luigi's Mansion 2 HD i vente.

Fansen venter spent på flere nyheter om disse spillene, og det ser ut til at vi kan få høre noe snart. Selv om 10. mars, også kjent som Mario-dagen, faller på en søndag i år, kan Nintendo ifølge leakeren Pyoro snart gi oss mer Mario-basert informasjon.

Vi er ikke sikre på i hvilken form disse avsløringene vil finne sted. Noen tror at det kan komme en Direct med Mario-tema, men det kan også være at vi bare får se trailere for disse spillene. Uansett er det bare å følge med.