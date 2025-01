Rykte: Peely slår seg sammen med Adidas for nye Fortnite-inspirerte joggesko

HQ

Peely, Fortnites elskede banankarakter, tar steget ut av den virtuelle verden og inn i den virkelige. Peely er kjent for sitt lekne og gjenkjennelige utseende, og har fanget hjertene til spillere overalt. Etter at han dukket opp i et Lego-sett, ryktes det nå at Peely skal være ansiktet utad i et nytt joggesko-samarbeid med Adidas. Dette samarbeidet ser ut til å være neste trinn i Fortnites inntog i mote, etter lanseringen av forskjellige karaktertema-varer.

Adidas har nylig skapt bølger i spillverdenen med sine Fortnite -samarbeid. Etter å ha lagt til eksklusive joggesko-design med Jordans estetikk, jobber selskapet nå angivelig med sko som hyller den ikoniske Peely. Joggeskoene, som fortsatt er hemmeligstemplet, forventes å ha den sære banankarakteren, noe som gir fansen en sjanse til å bokstavelig talt gå rundt med Peely på føttene.

Selv om detaljene fortsatt er knappe, har ryktene tatt sosiale medier med storm, og Fortnite -leakeren HypeX var den første til å avsløre nyheten i et innlegg på X. Mange fans venter spent på å se hvordan Adidas vil bringe den livlige og finurlige Peely til live i sneakerform. Kan disse skoene bli den neste store motehiten?