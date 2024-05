Rykte: Perfect Dark skal vises neste måned

HQ

Det er uvanlig mange rykter for tiden, noe som kanskje ikke er overraskende med tanke på at det er flere store spillarrangementer på gang i første halvdel av juni (og muligens Sony allerede denne måneden).

En av de bekreftede hendelsene er Xbox Games Showcase 9. juni, hvor vi forventes å se Avowed, Indiana Jones and the Great Circle og kunngjøringen av Gears 6. Men det vil selvfølgelig være mer enn det, og det er mye informasjon om hva disse titlene kan være.

I forrige uke kunne vi rapportere at den pålitelige innsideren og journalisten Jeff Grubb sa at Perfect Dark var i dårlig forfatning og dermed sannsynligvis har en lang vei å gå før det kan vises. Men ikke alle er enige i dette.

En annen pålitelig innsider er Nate the Hate, og han hevder i stedet at Perfect Dark faktisk vil bli vist i juni. Under en diskusjon med Spawn Wave i den siste DirectXbox podcast-episoden forklarte han:

"På dette tidspunktet forventer jeg fullt ut at vi vil se Perfect Dark neste måned, og at noen av de nyere ryktene kan ha vært utdatert informasjon, kanskje [...] Jeg har hørt ting denne uken om at Perfect Dark ikke er i så dårlig tilstand."

Hvem av dem som faktisk har rett gjenstår å se, men det er verdt å nevne at Grubb selv sier at han nå også har blitt nådd av informasjon om at Perfect Dark vil bli vist frem på Xbox Games Showcase.

Noe å se frem til, kanskje?