Rykte: Persona 3 Remake og Persona 6 skal avsløres i sommer

Persona 5 ble opprinnelig utgitt i 2016 og fikk nesten stående applaus fra både presse og gamere, men selv om vi har fått oppdaterte versjoner og spinoffs siden den gang, har det ikke kommet en direkte oppfølger.

Men det er i det minste en som er på vei, i hvert fall hvis vi skal tro en innsider på ResetEra kalt Im A Hero Too, som har vist seg å ha god kunnskap om serien tidligere. Personen skriver at Persona 6 vil bli annonsert i sommer - og ikke bare det - vi får også Persona 3 Remake annonsert omtrent samtidig: "Remake is pretty far along last I saw but so was 6. Last I heard, summer reveal."

Selvfølgelig er dette langt fra en offisiell bekreftelse, men ingenting i uttalelsen høres usannsynlig ut.