Rykte: Persona kommer til Fortnite

Ifølge en leaker som har vist seg å ha rett tidligere, ser det ut til at Epic Games og Sega har bestemt seg for å gjøre et Fortnite-samarbeid med Persona. Dette ryktet sier at det handler om Persona 3 Reload, men en annen ganske kjent leaker hevder at det også har vært samtaler om Persona 5 Royal.

Vi får bare vente og se, men siden Persona 3 Reload er et nytt spill og fortsatt selger mye, tror vi dette er det mest sannsynlige alternativet (selv om det hadde vært gøy å spille Fortnite med Joker). Atlus/Sega-leakeren MbKKssTBhz5 sier også at Sega vurderer ulike samarbeid for Like a Dragon-serien, så det kan hende at Ichiban Kasuga dukker opp i Fortnite.