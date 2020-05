Rykte: Pikmin 3 kommer snart til Switch

Spill selger konsoller, ingen tvil om det. Men med Wii U viste Nintendo at dette ikke nødvendigvis alltid stemmer. De kom ut med gode spill til Wii U, og ingen av disse fikk konsollen til å selge spesielt bedre (Wii U solgte 13.5 millioner enheter under sin levetid sammenliknet med Switch med sine 56 millioner på tre år).

Men når de samme spillene siden har blitt utgitt til Switch, har de plutselig boostet konsollsalget og solgt som dopapir under globale pandemier. Faktum er at det bestselgende spillet av alle til Switch, Mario Kart 8 Deluxe, først var et Wii U-spill. Derfor er det kanskje ikke så rart at Nintendo gjerne vil fortsette å gi Wii U-spillene en sjanse til å skinne på Switch.

Og ifølge VentureBeat er Pikmin 3 neste spill som skal få nytt liv, og vil lanseres under navnet Pikmin 3 Deluxe. Dessuten skal det slippes "soon". Med tanke på at Nintendo uten forvarsel annonserte Paper Mario: The Origami King i går, og slipper det om allerede to måneder, så er ikke ryktet helt ulogisk heller.

Om VentureBeat har rett gjenstår å se.