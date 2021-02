Rykte: PlayStation 5 blir bedre i sommer

Du ser på Annonser

Det folk kanskje klager mest om hva PlayStation 5 angår i disse dager er at det ikke er plass til mange spill på den siden SSD-en bare har 667.2GB tilgjengelig til lagring. Dette til tross for at det er en inngang på baksiden som er ment for ekstern lagring. Sony var uansett raskt ute med å si at denne ikke ville fungere i starten, men lovet at dette ville endres "kort tid etter lansering". Nå virker det som om vi vet akkurat når og hvorfor den ikke kan brukes enda.

Takashi Mochizuki, som er godt kjent for å være ekstremt pålitelig hva informasjon om PlayStation 5-planer angår, skriver nemlig på Bloomberg at Sony planlegger å slippe en systemoppdatering i sommer som blant annet åpner opp for å utvide PS5 sitt minne eksternt. Samtidig avslører han at dette kommer av at oppdateringen vil gjøre viften i konsollen mer effekt, for det er av frykt for overoppheting at den ikke tillater ekstern lagring på en M.2 SSD akkurat nå. Dermed vil PlayStation 5 generelt sett være bedre når det forhåpentligvis blir lettere å få fingrene i den nye konsollen til høsten.