Rykte: Playstation 6 forsinket - ikke forventet før sent i 2029

Nøyaktig når den neste Playstation kommer i butikkhyllene er noe mange fans lurer på - og ifølge det siste ryktet kan vi komme til å vente lenge. Insidere hevder at Playstation 6 ikke vil komme før sent i 2029, noe som også vil gjøre Playstation 5 til Sonys lengste konsollgenerasjon noensinne - med hele ni år på markedet.

Mark Cerny, Sonys maskinvaremastermind, har tidligere uttalt at arbeidet med neste generasjon følger et langsiktig veikart i stedet for å bli forhastet. I mellomtiden får Playstation 5 Pro også jevnlige oppdateringer for å holde den nåværende generasjonen i live.

Mange fans på nettet mener likevel at ni år er å strekke ting litt for langt. På Reddit kan du lese kommentarer som :

"2028 ville vært perfekt, det er fortsatt mye kraft igjen i denne generasjonen."

"De trenger egentlig bare å lage flere eksklusive spill som utnytter maskinvaren."

En ting er sikkert: Playstation 6 tar sin søte tid. Og hvis den virkelig ikke lanseres før i 2029, kan det få stor innvirkning på hvordan vi opplever neste generasjon - både fra et spillerperspektiv og når det gjelder hvordan utviklere tilnærmer seg den.

Så hva er dine tanker om Playstation 6? Når tror (eller håper) du at den vil bli lansert?