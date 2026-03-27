Rykte: PlayStation-konsollene skal øke i pris ganske snart

Vel, vi visste at det sannsynligvis kom til å skje en dag. Nylige spekulasjoner peker på at PlayStation 5, PlayStation 5 Pro og PlayStation Portal alle kommer til å få en prisøkning.

Ifølge den franske innholdsskaperen Gyo (via Wccftech) vil hjemmekonsollene, som PS5 og PS5 Pro, få en prisøkning på € 100, og PlayStation Portal kan gå opp med € 30. Gyo sier at forhandlere har blitt varslet om prisøkningen, som kan starte så snart som neste måned med tanke på det nye finansåret. Det var ingen spesifikk merknad for PS5 Slim Digital Edition, men vi kan tenke oss at den vil oppleve en lignende prisøkning som de andre hjemmekonsollene.

Dette vil være den tredje prisøkningen for PlayStation 5 i dens livssyklus. Vi har også sett Xbox øke prisene siden lanseringen av Series X / S-konsollene, og det ser ut til at den nåværende RAM-mangelen fortsetter å ramme maskinvareselskaper over hele verden veldig hardt. Selvfølgelig er dette ennå ikke offisielt, så ta det med en klype salt, men med tanke på det økonomiske klimaet akkurat nå, ville vi ikke bli overrasket om det snart ble offisielt.