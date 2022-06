Rykte: PlayStation lager Pro-kontroller

HQ

PlayStation 5 hadde såvidt rukket å komme i butikkene før folk begynte å spekulere om Sony allerede hadde planer om en Pro-utgave i nærmeste fremtid. Det kan virke som om noe annet får en oppgradering før den tid.

Vanligvis veldig pålitelige Tom Henderson skriver at Sony har laget det noen kaller en PlayStation 5 Pro-kontroller, altså en slags DualSense Elite for å sammenligne det med Xbox sin variant. Denne skal blant annet ha velkjente ekstra elementer som pedaler på baksiden og muligheten til å gjøre slik at skulderknappene stoppes og reagerer tidligere, samt mer unike funksjoner som å kunne fjerne analogspakene slik at man for eksempel bare bytter ut dem i stedet for hele kontrolleren om drifte-problemer oppstår.

Det kan virke som om vi kanskje ikke må vente lenge på en offentliggjøringen av kontrolleren heller siden Hendersons kilder hevder Sony skal avsløre ny maskinvare om noen uker, og at Pro-kontrolleren muligens er ett av produktene som avdukes.