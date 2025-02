Rykte: PlayStation State of Play kommer neste uke

HQ

Kjærlighetens tid er over oss, og selv om du ikke har noen å kjøpe store ubrukelige hjerteformede ballonger til, er det fortsatt en sjanse for at du kan ende opp med å ha det gøy denne valentinsuken, ettersom det ser ut til at en PlayStation State of Play kan være på trappene.

Det er i det minste ifølge NateTheHate, som i forrige måned pekte på at en PlayStation State of Play kommer i februar. Mer nylig har han bekreftet denne påstanden på nytt, samtidig som han også svarte på en Twitter / X-bruker som spurte når vi nøyaktig kunne forvente showet.

"Hva sier hjertet ditt deg?" skrev leakeren, og antydet at vi kan forvente mer informasjon rundt Valentinsdagen. Som alltid må du ha saltbøssene klare med denne typen informasjon, men med tanke på at Sony har vært ganske stille i år så langt, foruten nyheter om at studioer har kansellert sine prosjekter og noen interne lederskifter, gleder vi oss til å se hvilke utgivelser de kan oppdatere oss på for det kommende året.