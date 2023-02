Rykte: PlayStation State of Play kommer snart

HQ

Etter at Nintendo og Microsoft begge har vist frem en god del av det vi har i vente i 2023 ønsker Sony tydeligvis å skape litt blest også, for vanligvis pålitelige Jeff Grubb hevder at en ny State of Play-stream "kommer snart."

Ifølge Grubb kan en ny State of Play komme en gang i løpet av neste måned, om ikke før. Men fansen bør ikke få altfor høye forventinger, for sendingen skal tilsynelatende bli en ganske "lavmælt" affære.

<social>https://www.youtube.com/watch?v=YBgHxCrYAD8&t=4164s&ab_channel=JeffGrubb%27sGameMess</social>

Sony sparer i stedet sine større avsløringer til en stor Showcase-sending i juni.