Rykte: Pokémon Presents lekket via Pokémon Go

De siste årene har vi sett The Pokémon Company arrangere sin egen spillutstilling kalt Pokémon Presents. Vanligvis finner det sted den 27. februar, som ikke er så langt unna, og nå har vi kanskje vår første bekreftelse på at det skjer igjen.

Ifølge dataminer @mattyoukhana over på Twitter / X, i Pokémon Go filer er det referanser til Pokémon Presents hendelser, spesielt knyttet til Unova-regionen. Unova er den femte Pokémon-regionen, som har ført folk til å spekulere i at dette kan bety at vi får Gen-5 remakes.

Selv om det vil følge trenden Pokemon har satt, og gjøre om Ruby / Safir-spillene samt Diamond- og Pearl-titlene i 2021, kan vi ikke bekrefte at en Black / White-nyinnspilling er i arbeid bare fra denne lekkasjen, da det er en hendelse som bare er relatert til Pokémon Go. Vi må vente til februar for noe offisielt.