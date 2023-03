Rykte: Pokémonene som kommer tilbake i Scarlet og Violets DLC har blitt lekket

HQ

I tillegg til å få vite om DLC-ene som kom til Pokémon Scarlet og Violet og historiene de ville ta oss med på, ble vi også fortalt at noen av våre favoritt-pokémon fra eldre generasjoner endelig ville komme seg til Paldea.

Ved siden av de som allerede er annonsert i Pokémon Presents-sendingen, har en kjent dataminer kalt mattyoukhana_ oppdaget at den nye oppdateringen for Pokémon Scarlet og Violet fjernet en rekke skjulte Pokédex-oppføringer for lommemonstre som for øyeblikket ikke er i spillet.

Totalt er det 223 pokémon i en liste satt sammen av mattyoukhana_, noe som godt kan utgjøre Pokémon vi får i spillets DLC-er som lanseres senere i år. Med tanke på at Pokemon Sword og Shields DLC-tillegg ble oppdaget gjennom en lignende fjerning av skjulte Pokédex-oppføringer, kan det være at vi allerede vet hvilke skapninger som kommer tilbake.

Selv med hele 223 pokémon som kommer tilbake, vil det fortsatt være hundrevis som mangler fra 9. generasjons Pokémon-spill, akkurat som i forrige generasjon.