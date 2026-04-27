Rykte: Pris og detaljer om Steam Controller avslørt i lekket anmeldelse

Vi vet fortsatt ikke når Valves neste store maskinvarelinje kommer til å lanseres. Globale faktorer forsinker sannsynligvis lanseringen av den nye Steam Machine, Steam Frame og Steam Controller, men i det minste en av de nye enhetene kan være litt nærmere enn vi trodde. En nylig lekket YouTube-anmeldelse av Steam Controller gir oss et mye større innblikk i dette nye tilbehøret.

YouTube-videoen, som kommer fra Techy Talk, ble raskt tatt ned, men den ble fanget i skjermbilder og via en Streamable-lenke over på Reddit. I anmeldelsen får vi ikke en utgivelsesdato for Steam Controller, men vi hører at den vil koste $ 99, noe som gjør den til den dyreste basekontrolleren på markedet.

Men fra anmeldelsen ser det ut til at du får mye for pengene. Steam Controller har to styreflater, en seks-akset gyro, fire bakre grepsknapper, forbedrede ansiktsknapper og en bedre d-pad enn det som er på Steam Deck. Du får også en dongle og en ladepuck. Det er ikke mange tilpasningsmuligheter, men bortsett fra det virket Techy Talk ganske fornøyd med kontrolleren sin.

Denne lekkede anmeldelsen kan bety at vi snart vil se mye mer av Steam-maskinvareutvalget, eller det kan bare være en altfor ivrig anmelder som slipper inntrykk altfor tidlig. Vi må rett og slett vente og se.