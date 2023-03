Rykte: Prisen på RTX 4070 har lekket

HQ

YouTube-kanalen Moore's Law is Dead har avslørt den påståtte prisingen av RTX 4070-kortet. Ifølge dem vil kortet ha to separate priser, en for "referanse"-kortene og en for "premium"-modeller.

Uansett kommer du fortsatt til å betale en pen sum. Referansekortprisen klokker inn på $ 749.99 som veiledende pris, og premiumvarianten legger til en ekstra $ 50 med opp til $ 799.99.

Dette betyr at når vi ser på en premiummodell, betaler vi ikke bare den samme prisen som en 4070 Ti, men vi ser også på et 250% prishopp fra RTX 3070. Uten konkurranse på denne ytelsen og prisingen ser det imidlertid ut til at Nvidia vil fortsette denne latterlige prisstrategien.