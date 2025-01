Rykte: PS3-emulering kan snart komme til PS5

HQ

Hvis du er en gammeldags spiller med maskinvare av den nye skolen, er du nødt til å støte på problemer her og der. Noe som har plaget mange PS5-eiere er mangelen på emulering for PS3-spill. For øyeblikket kan du bare spille PS3-spill på PS5 gjennom nettskyen, mens PS1- og PS2-titler kjører via emulering på konsollen.

Implisitte konverteringer - et selskap som porterer retrospill til moderne maskiner - er tilsynelatende opp til å få PS3-emulering klar. I et innlegg på nettstedet sitt (takk, GamingBolt) la Implicit Conversions ut et offentlig veikart for de kommende årene, med PS3-emulering på det.

Dette er imidlertid bare i "Drømmer om" -delen, noe som betyr at det sannsynligvis kommer til å være år unna i beste fall. Studioet har jobbet med Sony før, sammen med andre plattformskapere for å bringe spill fra retro-systemer til moderne konsoller. Med tanke på at dette ville være et veldig populært trekk, håper vi at Sony sterkt vurderer emulering for sine PS3-klassikere.