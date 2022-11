Rykte: PS5 Slim lanseres høsten 2023

HQ

Det har florert av rykter om en ny modell av PlayStation 5, og nå påstår pålitelige kilder at en mindre og slankere modell av konsollen faktisk er på vei, og at Sony planlegger å lansere den til høsten neste år.

Den nåværende versjonen av konsollen er som kjent ganske stor, og denne nye modellen sies å være både kjøligere under drift og bruker mindre strøm. Kilder nær Sony hevder også at den slankere modellen ikke vil kreve et stativ for å plasseres horisontalt og at selskapets overordnede fokus har vært å redusere størrelse og vekt for å spare produksjons- og distribusjonskostnader.

Spennende om dette stemmer. Hva tror du selv, og hva er dine tanker og ønsker fra en "slim"-modell av PS5?