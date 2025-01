HQ

Ryktene sier at Jon Bernthals Frank Castle, også kjent som The Punisher, kommer til å gjøre et stort comeback. Etter hans kommende opptreden i Daredevil: Born Again, går det rykter om at en ny sesong av The Punisher kan være på vei til Disney+. Ifølge The Beyond Reporter forventes det at den nye serien vil fortsette der Netflix-serien slapp, og fortsette Frank Castles intense reise. Som alltid med rykter, er det best å ta dette med en klype salt.

Vil du se mer av Frank Castle?