Rykte: Resident Evil 1 er Capcoms neste remake

Etter å ha scoret hit etter hit med sine nyinnspillinger forventet nok de fleste at Capcom skulle fortsette det samme mønsteret. Men hvilket spill vil komme neste gang? Mange har gjettet på Resident Evil 5 eller Resident Evil Code: Veronica - men kanskje begge deler er feil.

The Gamer siterer flere kilder som unisont sier at Capcom for tiden jobber med en nyinnspilling av det aller første spillet i serien fra 1996, som faktisk fikk en nyinnspilling etter bare seks år. Men med tanke på at selv den nyinnspillingen nå er 22 år gammel virker det ikke urimelig med en oppdatert versjon.

Hvis informasjonen stemmer forventes nyinnspillingen å ha premiere i 2026. Gitt at vi har arrangementer fra Microsoft og Sony, samt Summer Games Fest, innen en måned er det en anstendig sjanse for at vi snart kan vite mer om hva som er neste for serien.

Hvilken interesse har du for en nyinnspilling av det første Resident Evil?