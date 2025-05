Rykte: Resident Evil 9 vil bli kunngjort i år

HQ

Capcom er klare til å ryste verden med enda et grusomt kapittel i Resident Evil -serien. Dette ifølge vanligvis troverdige lekkasjer som bestemt hevder at det niende nummererte spillet i serien vil bli avduket senere i år, med en planlagt utgivelse i 2026. Innsideren som går under navnet Dusk Golem peker på Summer Game Fest eller The Game Awards som de to mest sannsynlige anledninger når dette kan finne sted.

Vi har også sett tidligere rykter og rapporter som antyder at dette spillet kan være åpent, og være et av de mest ambisiøse kapitlene i serien så langt, med Leon S. Kennedy tilbake i hovedrollen.

Hva ønsker du å se i det neste Resident Evil -spillet?