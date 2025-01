Rykte: Respawn Entertainments nye Star Wars-spill skal avsløres i april

HQ

Ved siden av det kommende tredje bidraget i historien om Cal Kestis, vet vi også at Star Wars Jedi-utvikleren Respawn Entertainment jobber med en ekstra tittel som ligger i en galakse langt, langt borte, en RTS som kan bli avduket så tidlig som i april.

Det er i hvert fall ifølge X/Twitter-brukeren bogorad222, som hevder at den første traileren vil bli vist under Star Wars Celebration i Japan, som finner sted mellom 18. og 20. april i år.

Denne brukeren er ikke spesielt kjent for å bryte store historier, men folkene på Insider Gaming har vært i stand til å bevise ytterligere at påstandene er ekte. Bare fordi påstandene er ekte, betyr det imidlertid ikke at vi er garantert en avsløring på disse datoene.

RTS blir utviklet av Respawn og Bit Reactor, med førstnevnte som primært produserer spillet. Foreløpig vet vi veldig lite om prosjektet, men kanskje det kan endre seg i april.