Rykte: Robert Pattinsons Batman dukker opp i The Penguin

Som du sikkert vet er Colin Farrells Penguin fra The Batman i ferd med å få sin egen TV-serie som finner sted veldig kort tid etter slutten av filmen. Det har gått rykter om at Robert Pattinson selv også ville bli med i showet i en episode eller to.

I den nyeste episoden av podcasten The Hot Mic bekreftet verten Jeff Sneider disse ryktene, selv om han ikke har noen detaljer. Pattinson forventes å dukke opp i minst en av åtte episoder, noe som betyr at vi ikke trenger å vente til The Batman 2 har premiere i oktober 2025 for å se ham spille Bruce Wayne og/eller Batman igjen.

Dette er fortsatt ubekreftede rykter, men vi er vel ikke de eneste som krysser fingrene for at det viser seg å være sant?