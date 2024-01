Rykte: ROG Ally kommer i en ny versjon senere i år

HQ

Asus ROG Ally ble lansert midtveis i fjor, men det ser ut til at en etterfølger allerede er på trappene. Steam Deck-konkurrenten tilbød noen forskjeller fra Valves håndholdte enhet ved lanseringen, blant annet Windows 11 og kraftigere spesifikasjoner.

Ifølge Arnold Su, Asus' India VP for forbruker- og spill-PC-er, kommer det en ny generasjon ROG Ally senere i år. "Vi kommer mest sannsynlig til å lansere en andregenerasjon [håndholdt spillkonsoll] i år. Vi vil fortsatt beholde Windows-funksjonene, men vi vil fokusere mer på spill", sier Su.

Dette er ganske tidlig for en ny konsoll-lansering, men vi får vente og se hvor stor oppgradering vi får. Med tanke på at det bare har gått ett år, kan vi ikke forestille oss at spesifikasjonene vil endre seg for mye.

Takk, Techlusive.