Rykte: Ryan Gosling får hovedrollen i Shawn Levys Star Wars-film

Shawn Levys kommende Star Wars-film kan være i ferd med å lande en stor stjerne, ettersom det ser ut til at samtaler er på plass for at den tre ganger Oscar-nominerte Ryan Gosling skal spille hovedrollen i filmen.

Det er ifølge The Hollywood Reporter, som også hevder at Levys Star Wars-film i stor grad forblir innhyllet i mystikk. Vi vet at arbeidet med den begynte i 2022, men ellers har ting som plottdetaljer, setting og mer blitt holdt tett under lokk. Hvis forhandlingene med Gosling går bra, er det sannsynlig at Levy vil legge sitt neste prosjekt med Hugh Jackman og Ryan Reynolds til side for å prioritere Star Wars-filmen.

Selv om ingenting er bekreftet, går det mange rykter om enkelte detaljer, som at filmen skal være en frittstående del av Star Wars-universet, og at historien skal utspille seg utenfor den overordnede Skywalker-sagaen.

Bortsett fra disse mindre detaljene, er det imidlertid fritt frem å spekulere i hva denne filmen kan handle om. Vi har allerede fått noen ideer, inkludert en Max Rebo-biopic og en Wedge Antilles-historie.

Hvem vil du se Ryan Gosling spille i Star Wars?