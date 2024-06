Rykte: Saber Interactive lager nytt Turok

HQ

Det er en stund siden sist, men det ser ut til at den gamle dinosaurjegeren Turok snart gjør comeback.

Via Neogaf-spillforumet har det kommet til vår oppmerksomhet at en Epic Games Store-oppføring avslører at Saber Interactive (Expeditions: A MudRunner Game, Warhammer 40,000: Space Marine II) for tiden jobber med en ny Turok. Sist gang vi så noe nytt fra serien i spillverdenen var da Propaganda Games lanserte en reboot i 2008. Siden den gang har det bare handlet om nyutgivelser av klassikere.

Gitt at dette er et studio som liker grafisk tung og over-the-top action, kan vi nok trygt anta at dette er en AAA-tittel.

Som om ikke det var nok er det også informasjon i Epic Games Store-databasen som tydelig antyder at Final Fantasy IX Remake er på vei, noe flere gode kilder har sladret om unisont i det siste.