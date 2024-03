Rykte: Sam Raimi har forhåpninger om en Spider-Man 4

Etter at de tre live-action-edderkoppmennene våre kom tilbake i Spider-Man: No Way Home har det vært stor interesse blant netthoder for å se Andrew Garfield og Tobey Maguire tilbake som sine versjoner av Peter Parker i egne filmer.

HQ

Nylig, på et meet-and-greet-arrangement, stilte en superfan ved navn Lukas A. Soares et spørsmål om vi noen gang vil få se en fjerde Spider-Man-film fra Raimi. "Han fortalte meg at det er sjanser for at dette skjer, rett og slett fordi han har det samme ønsket som oss", skrev Soares på Twitter/X. "Men hvis det skal skje, vil det være på riktig tidspunkt."

Det har ikke kommet noen offisiell kunngjøring fra Sony om en fjerde Raimi-film eller noe slikt. Raimi-trilogien skal etter planen settes opp på kino igjen på et eller annet tidspunkt, så kanskje er det for å teste interessen for en ny runde med Tobey Maguires Spider-Man.