Rykte: Sam Raimi kan komme tilbake til Spider-Man 4

Thomas Haden Church, som spiller Sandman i Spider-Man 3 og Spider-Man: No Way Home, har nylig uttalt at han har hørt rykter om at en fjerde Spider-Man-film er på trappene, regissert av ingen ringere enn Sam Raimi.

HQ

"Jeg har hørt rykter om at Sam Raimi skal lage en ny [Spider-Man-film] med Tobey [Maguire], og hvis det skjer, vil jeg sannsynligvis kjempe for å i det minste gjøre en cameo," sier han til ComicBook.com

Raimi har nylig jobbet med MCU i Doctor Strange and the Multiverse of Madness, og før det regisserte han tre Spider-Man-filmer for Sony. Det har lenge gått rykter om at en fjerde film er på trappene, men vi får se om det er hold i ryktene.

Vil du se en fjerde Spider-Man?