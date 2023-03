Rykte: Sasha Baron Cohen skal spille hovedrollen i en Mephisto-spesial for Marvel

HQ

Selv om Marvel kan ha sagt de siste månedene at de toner ned antallet Disney+-prosjekter, betyr det ikke at vi ikke får et show eller en spesial en gang i blant.

Ifølge den siste episoden av The Hot Mic med John Rocha og Jeff Sneider, ble det uttalt at en Mephisto-spesial blir filmet med Sasha Baron Cohen i hovedrollen som Marvel-demonen.

Siden det ikke har vært noen offisiell bekreftelse fra Marvel, er det best å ikke ta disse ryktene umiddelbart til hjertet, men det ville være fornuftig for MCU å introdusere denne berømte skurken på et tidspunkt.

Vil du se Sasha Baron Cohen som Mephisto?