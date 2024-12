Rykte: Scarlett Johansson vender tilbake som Black Widow i Avengers: Doomsday

Marvel Cinematic Universe (MCU) kan få enda en stor tilbakekomst, ettersom ryktene svirrer om at Scarlett Johansson skal gjenta sin rolle som Black Widow i Doomsday, den etterlengtede Avengers-filmen som er planlagt å ha premiere i 2026. Hollywood-insideren Daniel Richtman antydet nylig Johanssons tilbakekomst, og spekulerte i at Johanssons karakter, i likhet med andre Avengers-stjerner som Robert Downey Jr. og Chris Evans, ville komme tilbake som en variant av Black Widow, etter karakterens død i Avengers: Endgame.

Med Doomsday og den påfølgende Secret Wars (som kommer i 2027), gjør MCU seg klar for et nytt kapittel. Tilbakekomsten av fanfavoritter, selv i alternative former, har blitt en viktig del av den siste fasen, og fansen gjetter ivrig på hvilke kjente fjes som vil dukke opp neste gang. Selv om dette siste ryktet ennå ikke er bekreftet, er muligheten for Johanssons tilbakekomst spennende nyheter for MCU-entusiaster som har savnet den ikoniske karakteren.

Etter hvert som MCU fortsetter å ekspandere med flere tidslinjer og alternative virkeligheter, forventes Doomsday å bli en game-changer for franchisen. Fans spekulerer allerede i hvilke andre helter som kan komme til å gjøre comeback, noe som gjør de kommende Avengers-filmene enda mer spennende.

Gleder du deg til å se mer til Black Widow i Avengers: Doomsday?